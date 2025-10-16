Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Theo đó, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương đã quan tâm, tin tưởng, giao trọng trách lớn lao. Đồng chí hứa sẽ nỗ lực hết mình, không ngừng học hỏi, có trách nhiệm với công việc, kế tục và tiếp nối các thành quả tỉnh Đắk Lắk đã đạt được và nỗ lực vượt qua những khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng, nhân dân giao phó.

Tân Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk phát biểu nhận nhiệm vụ

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kỹ sư công nghệ Silicat. Trước đó, đồng chí từng kinh qua các chức vụ: Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng; Bí thư Quận ủy Liên Chiểu; Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng; Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng; Bí thư Quận ủy Hải Châu (Đà Nẵng).

Từ tháng 10-2020 đến tháng 12-2020, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII nhiệm kỳ 2020-2025 và từ tháng 5-2025, giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

MAI CƯỜNG