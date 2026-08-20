Xã Long Hải đối thoại hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề

Chiều 20-8, UBND xã Long Hải (TPHCM) tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với 17 ngư dân có đơn kiến nghị được tiếp tục hành nghề lưới kéo, dù không đúng với ngành nghề ghi trong giấy phép.

Tại hội nghị, các ngư dân thừa nhận việc khai thác sai ngành nghề là vi phạm pháp luật, nhưng cho rằng nếu chuyển đổi theo đúng giấy phép thì sẽ cần nguồn vốn lớn, trong khi đời sống còn nhiều khó khăn. Ngư dân kiến nghị địa phương xem xét bố trí vùng biển phù hợp để tiếp tục nghề lưới kéo, đồng thời quy định cụ thể về kích thước, loại lưới nhằm hạn chế tác động đến nguồn lợi thủy sản.

Trao đổi với ngư dân, đại diện Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM cho biết, nghề lưới kéo có nguy cơ khai thác tận diệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn lợi thủy sản. Do đó, Nhà nước đang triển khai các giải pháp nhằm từng bước chấm dứt phương thức khai thác này.

Đại diện lãnh đạo xã Long Hải phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: THÀNH HUY

Chính quyền địa phương đề nghị bà con ngư dân chấp hành đúng ngành nghề được cấp phép; trường hợp cố tình khai thác sai nghề sẽ bị xử lý nghiêm, với mức phạt cao. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã tham mưu UBND TPHCM trình HĐND Thành phố nghị quyết hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề và đang chờ xem xét, thông qua.

Ngư dân kiến nghị địa phương xem xét bố trí vùng biển phù hợp để tiếp tục nghề lưới kéo. Ảnh: THÀNH HUY

Tại hội nghị, đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội khu vực Long Đất và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Long Điền thông tin các chính sách vay vốn, lãi suất, tạo điều kiện để ngư dân có thêm nguồn lực mua sắm ngư cụ hoặc chuyển đổi ngành nghề.

Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội khu vực Long Đất thông tin thêm về các chính sách vay vốn ưu đãi. Ảnh: THÀNH HUY

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Minh Tâm - Phó Chủ tịch UBND xã, khẳng định khai thác thủy sản trái ngành nghề là hành vi vi phạm quy định về chống khai thác IUU và sẽ bị xử lý nghiêm nếu cố tình vi phạm. Do vậy, chính quyền địa phương sẽ phối hợp các cơ quan chức năng hỗ trợ ngư dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, học nghề, chuyển đổi phương thức sản xuất phù hợp, qua đó giúp bà con ổn định sinh kế và tiếp tục bám biển đúng quy định.

THÀNH HUY