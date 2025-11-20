TPHCM phát động chiến dịch 15 ngày đêm làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức Đảng, đảng viên

Chiều 20-11, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TPHCM tổ chức hội nghị phát động chiến dịch 15 ngày đêm làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức Đảng, đảng viên và triển khai hướng dẫn sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động. Ảnh VIỆT DŨNG

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị 272 (phường Xuân Hòa) và trực tuyến tại 500 điểm cầu, với sự tham dự của hơn 30.000 đảng viên. Đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông nhấn mạnh: thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo TPHCM đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo địa phương, đơn vị thực hiện các nội dung, nhiệm vụ chuyển đổi số theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với tình hình của thành phố. Đến nay, bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng.

Đồng chí nhận xét, qua triển khai thực tiễn cho thấy, công cuộc chuyển đổi số chỉ thành công khi thực hiện đồng bộ, đồng thời cả 6 trụ cột. Đó là hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; phát triển hạ tầng số; phát triển các nền tảng số, ứng dụng số; phát triển dữ liệu số dùng chung; đảm bảo an ninh, an toàn thông tin; đảm bảo các nguồn lực: tài chính, con người và năng lực số của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Đặng Minh Thông phát biểu phát động. Ảnh VIỆT DŨNG

Đồng chí nhấn mạnh, dữ liệu số chính là nguồn lực, tài sản chiến lược, được ví như “mạch máu” trong cơ thể con người. Trong đó, cơ sở dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên được xem như là “động mạch chủ”.

Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo Thành phố luôn xác định việc thu thập, tạo lập, chỉnh lý dữ liệu là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định thành công của việc chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.

“Dữ liệu số phải đáp ứng yêu cầu 'đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung'. Nếu dữ liệu không đầy đủ, không chính xác, không được chuẩn hóa, không đáp ứng thì mọi nền tảng, ứng dụng hay quy trình số đều không thể phát huy hiệu quả, thậm chí công cuộc chuyển đổi số sẽ không thành công”, đồng chí lưu ý.

Vì vậy, Ban Chỉ đạo TPHCM phát động Chiến dịch 15 ngày đêm làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên, để phục vụ cho yêu cầu trước mắt là triển khai sử dụng ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”. Về lâu dài là đảm bảo dữ liệu nền tảng cho các hệ thống thông tin chuyên ngành tổ chức - xây dựng đảng.

Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông và các địa biểu dự hội nghị tại điểm cầu trực tiếp. Ảnh VIỆT DŨNG

Đồng chí yêu cầu tất cả các tổ chức đảng, cấp ủy các cấp và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ TPHCM phải tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Trong đó:

- Đến ngày 27-11: 100% các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành việc rà soát, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên, bảo đảm dữ liệu chính xác, đầy đủ, thống nhất, gửi về Ban Tổ chức Thành ủy.

- Đến ngày 30-11: Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với Văn phòng Thành ủy hoàn tất việc tổng hợp dữ liệu và gửi cho Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu để đồng bộ với phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”.

- Đến ngày 3-12: 100% các Chi bộ trong toàn thành phố thực hiện sinh hoạt Chi bộ thường kỳ trên phần mềm Sổ tay đảng viên, bước đầu hình thành thói quen tác nghiệp số trong sinh hoạt đảng.

“Đây là những mục tiêu, thách thức, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể đạt được nếu từng cấp ủy, từng tổ chức đảng và từng đảng viên cùng đồng lòng, vào cuộc với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao”, đồng chí Phó Bí thư tin tưởng.

Đồng chí Đặng Minh Thông cũng yêu cầu mỗi đảng viên có trách nhiệm rà soát thông tin của mình trên ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”. Khi phát hiện có sai sót phải thông báo, phản ánh kịp thời cho chi ủy để tổng hợp, báo cáo lên cấp trên.

Đồng chí cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu đến ngày 30-11 hoàn thành để chỉnh lý, đưa vào sử dụng từ ngày 3-12; đồng thời kêu gọi toàn thể cấp ủy, tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên trong toàn thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm; hành động khẩn trương, quyết liệt; làm việc khoa học, chính xác; đặt lợi ích chung lên trên hết; nỗ lực, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà chiến dịch đã đặt ra.

Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Đặng Quốc Toàn cho biết, đến ngày 9-10, toàn Đảng bộ TPHCM đã có 365.911 đảng viên đang sinh hoạt đã được cập nhật căn cước công dân trên phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 (đạt tỷ lệ 100%.) Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Đặng Quốc Toàn báo cáo tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG Các đảng ủy phường, xã, đặc khu của Thành ủy cũng triển khai "Sổ tay đảng viên điện tử" đến từng chi, đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc và từng đảng viên. Đến nay đã có 95/173 đơn vị với hơn 50% số lượng đảng viên cài đặt, đăng nhập được phần mềm, trong đó có 36 đơn vị đạt 80% số đảng viên truy cập phần mềm. Các đơn vị còn lại tiếp tục thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên và triển khai Sổ tay đảng viên điện tử đến từng đảng viên của đơn vị.

