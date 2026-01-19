Phường Tân Khánh khởi công sửa chữa 2 căn nhà Đại đoàn kết

Ngày 19-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Khánh, TPHCM tổ chức Lễ khởi công sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo đó, 2 căn nhà được sửa chữa thuộc về hộ bà Hồ Thị Ngọc Hiệp (diện tích sửa chữa 70m2 tại khu phố Khánh Thạnh) và hộ bà Bùi Kim Phượng (diện tích sửa chữa 65m2 tại khu phố Bình Hoà 1), kinh phí sửa chữa là 130 triệu đồng. Trong đó, 100 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” thành phố, phần còn lại do địa phương thực hiện xã hội hóa và gia đình đóng góp thêm.

Lãnh đạo phường Tân Khánh trao hỗ trợ sửa chữa nhà cho hộ bà Bùi Kim Phượng

Tại buổi lễ, lãnh đạo phường Tân Khánh đã gửi lời thăm hỏi, động viên đến các gia đình, đồng thời nhấn mạnh việc sửa chữa nhà Đại đoàn kết là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác an sinh xã hội của địa phương. Hoạt động này nhằm hiện thực hóa mục tiêu giúp các hộ gia đình khó khăn ổn định về nơi ở, từ đó có thêm động lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

Lãnh đạo phường Tân Khánh trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho hộ bà Hồ Thị Ngọc Hiệp

Đây cũng là hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phát huy truyền thống "tương thân tương ái – đại đoàn kết toàn dân tộc".

CAO SƠN