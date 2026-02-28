Cà phê sáng mạn đàm tiểu sử ứng cử viên, giúp cử tri tự tin vào lá phiếu của mình

Phường Bình Thạnh (TPHCM) tổ chức mạn đàm tiểu sử ứng cử viên thông qua mô hình “Cà phê sáng đại đoàn kết”. Đây là cách làm mới mẻ, sáng tạo, gần gũi, giúp cử tri hiểu rõ hơn về tiểu sử các ứng cử viên.

Sáng 28-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh (TPHCM) và Hội Cựu chiến binh phường tổ chức chương trình "Cà phê sáng đại đoàn kết" tại 6 đơn vị bầu cử của phường. Chương trình nhằm giúp cử tri trên địa bàn phường mạn đàm tiểu sử ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (gọi tắt là ứng cử viên).

Tại buổi mạn đàm thực hiện ở đơn vị bầu cử số 3 (304/94 đường Bùi Đình Túy), cử tri tham dự đã thảo luận sôi nổi về tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên, nhất là những ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND phường Bình Thạnh.

Buổi mạn đàm diễn ra trong không khí cởi mở, thân tình, giúp cử tri hiểu rõ tiểu sử, chương trình hành động, năng lực, cam kết của các ứng cử viên. Qua đó, tăng cường sự minh bạch, trách nhiệm và tinh thần đối thoại.

Các cử tri là cựu chiến binh phường Bình Thạnh trao đổi ý kiến tại buổi mạn đàm sáng 28-2

Nêu ý kiến tại buổi mạn đàm, ông Nguyễn Công Việt, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh Khu phố 16, chia sẻ, qua tìm hiểu tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên, ông đã chọn được những ứng cử viên để bầu làm đại biểu HĐND phường Bình Thạnh.

Theo ông Việt, quyền bầu cử là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người dân, do đó, mỗi người dân cần tích cực hưởng ứng, tham gia bầu cử đầy đủ, đúng thời gian và quy định của pháp luật.

Đại diện Hội Cựu chiến binh chia sẻ tiểu sử của các ứng cử viên

Quang cảnh buổi mạn đàm diễn ra sáng 28-2 tại phường Bình Thạnh

Ngoài buổi mạn đàm thực hiện ở đơn vị bầu cử số 3, tại các buổi mạn đàm ở các tổ bầu cử còn lại trên địa bàn phường Bình Thạnh, cử tri cũng thảo luận sôi nổi về tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên.

Quang cảnh buổi mạn đàm diễn ra sáng 28-2 tại phường Bình Thạnh

Đồng chí Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thạnh, chia sẻ, công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp trên địa bàn được Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ.

Hiện, phường đang tập trung chuẩn bị để các ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc và vận động bầu cử đối với cử tri nơi ứng cử; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trong nhân dân.

Đồng chí Vũ Ngọc Tuất tham gia cùng các cử tri tại buổi mạn đàm

Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường cũng đã vào cuộc thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị cơ bản được triển khai đúng kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, MTTQ và các đoàn thể của phường đã triển khai nhiều mô hình hiệu quả như “Cà phê đại đoàn kết”, các buổi mạn đàm thời sự… qua đó tạo không gian trao đổi, chia sẻ, giúp người dân nắm bắt đầy đủ thông tin liên quan đến cuộc bầu cử và các ứng cử viên.

THÁI PHƯƠNG