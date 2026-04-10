Sức sống cơ sở

Phường Tân Mỹ ra quân bóc xóa “quảng cáo bẩn”

SGGPO

Ngày 10-4, Công an phường Tân Mỹ (TPHCM) phối hợp các đoàn thể ra quân bóc xóa “quảng cáo bẩn” trên nhiều tuyến đường chính của phường.

Trong đợt ra quân, các tổ công tác đã bóc xóa 126 quảng cáo, rao vặt trái phép gây mất mỹ quan đô thị.

Công an phường Tân Mỹ xử lý tình trạng “quảng cáo bẩn” ở các tuyến đường trọng điểm

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng vận động 10 hộ dân ký cam kết “Trước nhà không dán quảng cáo bẩn”, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong việc giữ gìn môi trường sống. Đồng thời, 8 số điện thoại nghi vấn từ các mẫu quảng cáo trái phép cũng được thu thập để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định.

Đây là việc làm thường xuyên của địa phương nhằm lập lại trật tự đô thị, đồng thời thể hiện quyết tâm của lực lượng công an trong xử lý các hành vi vi phạm, hướng đến xây dựng thành phố văn minh, sạch đẹp.

ĐÌNH DƯ

Từ khóa

TPHCM Công an phường Tân Mỹ đoàn thể người dân bóc xóa “quảng cáo bẩn” mỹ quan đô thị

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn