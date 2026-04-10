Phường Tân Mỹ ra quân bóc xóa “quảng cáo bẩn”

Ngày 10-4, Công an phường Tân Mỹ (TPHCM) phối hợp các đoàn thể ra quân bóc xóa “quảng cáo bẩn” trên nhiều tuyến đường chính của phường.

Trong đợt ra quân, các tổ công tác đã bóc xóa 126 quảng cáo, rao vặt trái phép gây mất mỹ quan đô thị.

Công an phường Tân Mỹ xử lý tình trạng “quảng cáo bẩn” ở các tuyến đường trọng điểm

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng vận động 10 hộ dân ký cam kết “Trước nhà không dán quảng cáo bẩn”, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong việc giữ gìn môi trường sống. Đồng thời, 8 số điện thoại nghi vấn từ các mẫu quảng cáo trái phép cũng được thu thập để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định.

Đây là việc làm thường xuyên của địa phương nhằm lập lại trật tự đô thị, đồng thời thể hiện quyết tâm của lực lượng công an trong xử lý các hành vi vi phạm, hướng đến xây dựng thành phố văn minh, sạch đẹp.

ĐÌNH DƯ