Phường Tân Sơn Hòa (TPHCM) phát huy truyền thống, kiến tạo tương lai

Tham dự có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại đại hội

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường Tân Sơn Hòa đề ra 11 chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá với nhiều chương trình, dự án cụ thể. Điều này thể hiện khát vọng mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong thực hiện mục tiêu xây dựng, phát triển phường Tân Sơn Hòa, phát huy truyền thống, kiến tạo tương lai và phục vụ nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đề nghị, phường Tân Sơn Hòa tiếp tục tập trung công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong giai đoạn hiện nay, Đảng ủy phường phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, thực sự tâm huyết. Đảng ủy phường tiếp tục nâng cao vai trò quản lý, điều hành của chính quyền, năng lực quản trị địa phương trong quản trị nền hành chính gắn với định hướng xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Sơn Hòa

Phường cũng cần thực hiện tốt công tác quản lý trật tự đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường. Tập trung tăng cường các giải pháp hướng đến xây dựng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, gắn với việc nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế.

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trương Lê Mỹ Ngọc được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

CẨM TUYẾT