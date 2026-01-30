Phường Tân Sơn Hòa và phường Tân Sơn Nhất trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2

96 đảng viên phường Tân Sơn Hòa và phường Tân Sơn Nhất vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng đợt 3-2. Mỗi tấm Huy hiệu là một dấu mốc thiêng liêng, ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến bền bỉ của các đảng viên.

Sáng 30-1, Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa (TPHCM) tổ chức Lễ kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2026) và trao tặng Huy hiệu Đảng.

Lãnh đạo phường Tân Sơn Hòa chụp hình lưu niệm cùng đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng

Đảng bộ phường Tân Sơn Hòa có 47 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong số này có 2 đồng chí nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 4 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 4 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Trương Lê Mỹ Ngọc trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

Trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên lão thành, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa Trương Lê Mỹ Ngọc chúc các đồng chí sống vui, sống khỏe, luôn giữ vững niềm tin sắt son với Đảng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Hòa Trần Minh Vũ và Phó Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Hòa Đặng Bình Yên trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

Sau buổi lễ, Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa tuyên dương 4 Bí thư chi bộ xuất sắc. Đồng chí Trương Lê Mỹ Ngọc mong muốn, các bí thư chi bộ tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong trong đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt; quan tâm công tác phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh. Tuyên dương Bí thư chi bộ tiêu biểu phường Tân Sơn Hòa

* Cùng ngày, Đảng ủy phường Tân Sơn Nhất (TPHCM) tổ chức Lễ kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và trao tặng Huy hiệu Đảng.

Đồng chí Lê Hoàng Hà trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Nhất Lê Hoàng Hà chia sẻ, đây là dịp để cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, từ đó củng cố niềm tin, thống nhất ý chí và hành động. Toàn Đảng bộ và nhân dân phường nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại, là nơi đáng sống, đáng đến, đáng tự hào.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Sơn Nhất Trần Đức Phương trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

Đảng bộ phường Tân Sơn Nhất có 49 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó có 1 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 6 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

CẨM TUYẾT