Phường Tân Thới Hiệp cần chủ động đề xuất điều chỉnh quy hoạch

Đồng chí Dương Trọng Hiếu, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tặng hoa chúc mừng đại hội

Ngày 15-8, Đảng bộ phường Tân Thới Hiệp tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Dương Trọng Hiếu, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, chuyển đổi mô hình quản trị.

Đồng chí nhấn mạnh, đây là nền tảng quan trọng để Đảng bộ phường bước vào giai đoạn đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân, hướng tới phát triển xanh – bền vững.

Đồng chí Dương Trọng Hiếu chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Thới Hiệp

Đồng chí Dương Trọng Hiếu yêu cầu, phường cần tiếp tục nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, phát triển hệ thống giao thông liên phường, tận dụng vị trí giáp các trục kinh tế - giao thông trọng điểm để phát triển dịch vụ logistic.

Phường cần chủ động đề xuất điều chỉnh quy hoạch, tận dụng và khai thác hiệu quả các quỹ đất công hiện hữu để hình thành các công viên, mảng xanh kết hợp sân chơi thiếu nhi, điểm sinh hoạt ngoài trời cho người dân.

Cùng với đó, tiếp tục chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực nhiều hơn, chuyển mạnh từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ. Thực hiện tốt cơ chế phân cấp, ủy quyền, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy.

Quang cảnh đại hội

Theo Bí thư Đảng ủy phường Tân Thới Hiệp Nguyễn Văn Đức, nhiệm kỳ 2025-2030, phường tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh, tập trung phát triển kinh tế bền vững.

Phường đề ra 30 chỉ tiêu, 10 chương trình và công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Thới Hiệp nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Đức giữ chức Bí thư Đảng ủy.

NGÔ BÌNH