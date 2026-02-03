Phường Tân Thới Hiệp: Tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện

Không chỉ có các bạn trẻ mà nhiều cô chú lớn tuổi cũng nhiệt tình tham gia, với mong muốn chia sẻ giọt máu hồng để cứu giúp người khác.

Sáng ngày 3-2, UBND phường Tân Thới Hiệp (TPHCM) tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với sự tham gia của 200 cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Mỗi người tham gia hiến 350 ml máu an toàn, chất lượng để bổ sung cho công tác cấp cứu và điều trị.

Dịp này, UBND phường cũng mong muốn đưa phong trào hiến máu tình nguyện trở thành việc làm thường xuyên, tự nhiên mang tính lâu dài.

Tại ngày hội, không chỉ có các bạn trẻ mà nhiều cô chú lớn tuổi cũng nhiệt tình tham gia. Ai cũng mong chia sẻ giọt máu hồng để có thể cứu giúp người khác những lúc nguy hiểm.

THANH DUNG