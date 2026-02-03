Sức sống cơ sở

Phường Tân Thới Hiệp: Tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện

Không chỉ có các bạn trẻ mà nhiều cô chú lớn tuổi cũng nhiệt tình tham gia, với mong muốn chia sẻ giọt máu hồng để cứu giúp người khác.

Phường Tân Thới Hiệp: Tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện

Sáng ngày 3-2, UBND phường Tân Thới Hiệp (TPHCM) tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với sự tham gia của 200 cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Mỗi người tham gia hiến 350 ml máu an toàn, chất lượng để bổ sung cho công tác cấp cứu và điều trị.

hien-mau-tth-1-6426-4091.jpg

Dịp này, UBND phường cũng mong muốn đưa phong trào hiến máu tình nguyện trở thành việc làm thường xuyên, tự nhiên mang tính lâu dài.

hien-mau-tt-4-7062-4349.jpg

Tại ngày hội, không chỉ có các bạn trẻ mà nhiều cô chú lớn tuổi cũng nhiệt tình tham gia. Ai cũng mong chia sẻ giọt máu hồng để có thể cứu giúp người khác những lúc nguy hiểm.

hien-mau-tth-3-7170-6276.jpg
THANH DUNG

Từ khóa

UBND phường Tân Thới Hiệp Hiến máu Tình nguyện Thể tích Giọt máu Cứu giúp Viên chức Lực lượng vũ trang Xây dựng kế hoạch Trong mình

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn