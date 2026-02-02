Sức sống cơ sở

Tay lướt điện thoại, miệng bàn căn số

SGGP

- Tụi nhỏ năm nay được nghỉ tết dài ngày ha.

- Vậy có thời gian trang trí nhà cửa, du xuân...

- Nhưng nhiều đứa lại cắm đầu đi coi bói, hầu đồng, khấn vái cầu tình duyên, phát tài, thăng tiến... Thiếu điều hỏi luôn ngày nào trúng số.

- Ngày xưa cảnh này chỉ thấy ở mấy cụ răng đen, đầu bạc.

- Giờ thì trẻ trung, sung sức, áo quần bảnh bao, tay lướt điện thoại mà miệng bàn căn số. Hầu đồng cũng “bắt trend”, livestream rần rần. Cô đồng, cậu đồng vừa phán số vừa nhận tiền chuyển khoản.

- Việc chưa làm đã hỏi “thầy”, đường chưa đi đã xin lộc. Tiền mất tật mang, thiệt là mù quáng!

VĂN CHỢ LỚN

