Phường Hòa Hưng khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công

Sáng 3-2, phường Hòa Hưng (TPHCM) khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công, đánh dấu bước tiến mới trong xây dựng chính quyền đô thị theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ người dân.

Theo bà Lê Thị Ngọc Hiền, Chủ tịch UBND phường Hòa Hưng, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường được thiết kế như điểm kết nối trực tiếp giữa chính quyền với người dân, hỗ trợ tra cứu thông tin, tìm hiểu thủ tục hành chính, hướng dẫn hồ sơ và theo dõi tiến độ giải quyết một cách dễ dàng, minh bạch.

Việc chuẩn hóa quy trình và ứng dụng các giải pháp số giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm phiền hà, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc. Bên cạnh việc đẩy mạnh số hóa, Trung tâm còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ tra cứu thủ tục, hướng dẫn hồ sơ và theo dõi tiến độ giải quyết thủ tục hành chính.

3.jpg
Lãnh đạo phường cắt băng khánh thành Trung tâm. Ảnh: CẨM NƯƠNG
2.jpg
Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường Hòa Hưng tham quan Trung tâm phục vụ hành chính công. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Trong thời gian tới, phường Hòa Hưng sẽ tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm. Đó là tăng cường bồi dưỡng đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

1.jpg
Người dân đến làm thủ tục hành chính công. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Công trình sửa chữa, cải tạo Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hòa Hưng được đầu tư đồng bộ cả về không gian làm việc, trang thiết bị lẫn quy trình tiếp nhận xử lý hồ sơ, tổng kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng. Công trình đưa vào sử dụng đã góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở, nhất là tạo môi trường giao dịch văn minh, thân thiện, thuận tiện cho người dân và tổ chức khi đến liên hệ.

CẨM NƯƠNG

