Xã Phước Thành: Họp mặt mừng Đảng - mừng Xuân 2026

Năm 2026, Đảng ủy xã Phước Thành (TPHCM) xác định tập trung lãnh đạo bứt phá trong phát triển kinh tế và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng – an ninh.

Ngày 2-2, xã Phước Thành đã tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026); tổng kết tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Khen thưởng các tập thể tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện của Đảng, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy xã, sự điều hành của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội, cùng với sự đồng thuận, chung sức của nhân dân, tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn xã Phước Thành tiếp tục giữ vững ổn định và có bước phát triển tích cực; quốc phòng – an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; hệ thống chính trị sau sáp nhập từng bước được kiện toàn, hoạt động ngày càng nền nếp, hiệu lực và hiệu quả; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện…

Tặng quà cho các cựu quân nhân vừa hoàn thành NVQS

Trong năm 2026, Đảng ủy xã Phước Thành xác định tập trung lãnh đạo thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm gồm: xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo bước bứt phá trong phát triển kinh tế và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng đời sống, lan tỏa giá trị nhân văn; giữ vững quốc phòng – an ninh, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Dịp này, Đảng ủy xã Phước Thành đã tổ chức khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2025 và các cơ sở, doanh nghiệp có nhiều đóng góp trên địa bàn xã; trao quà cho quân nhân xuất ngũ.

CAO SƠN