Biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân dịp tết đến xuân về

Tối 2-2, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Trung Mỹ Tây (số 9, đường Lê Quang Đạo, phường Trung Mỹ Tây, TPHCM), Nhà hát Ca múa dân tộc Bông Sen phối hợp với phường Trung Mỹ Tây tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt, phục vụ nhân dân dịp tết đến xuân về.

Tiết mục ca múa "Lời Đảng hiệu triệu trái tim". Ảnh: THÚY BÌNH

Đến tham dự chương trình có lãnh đạo phường, các hội đoàn thể và đông đảo nhân dân địa phương.

Lãnh đạo phường Trung Mỹ Tây ﻿tặng hoa và trao thư cảm ơn cho đại diện Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen. Ảnh: THÚY BÌNH

Lãnh đạo, đại biểu và đông đảo nhân dân phường Trung Mỹ Tây tham dự chương trình biểu diễn nghệ thuật. Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình biểu diễn nghệ thuật nhằm chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2026), chào mừng Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, mừng Đảng - mừng xuân Bính Ngọ 2026.

Tiết mục hòa tấu "Điệp khúc mùa xuân". Ảnh: THÚY BÌNH

Múa "Nón quai thao". Ảnh: THÚY BÌNH

Tiết mục tứ tấu "Xuân chiến khu". Clip: THÚY BÌNH

Tiết mục song tấu "Bức họa đồng quê". Clip: THÚY BÌNH

Chương trình góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cách mạng, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.

Tiết mục tam ca "Lá cờ Đảng". Clip: THÚY BÌNH

Trong chương trình, các ca sĩ, diễn viên múa đã biểu diễn các tiết mục vui tươi, rộn ràng, hấp dẫn như: hòa tấu Điệp khúc mùa xuân, hát múa Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, Lời Đảng hiệu triệu trái tim, Chúc xuân tài lộc, tứ tấu đàn tranh Xuân chiến khu, tam ca Lá cờ Đảng, song tấu Bức họa đồng quê, múa Nón quai thao, ca khúc Tự hào Thành phố tôi yêu, Thương quá Việt Nam, Hạnh phúc xuân ngời, Vui như Tết, Lắng nghe mùa xuân về, Phố xuân, xiếc hài Quay dĩa hài hước.

THÚY BÌNH