Khi địa phương làm “đại sứ du lịch”

Mỗi xã, phường không chỉ là điểm đến du lịch đơn thuần. Mô hình “địa phương làm đại sứ du lịch” được ngành du lịch TPHCM triển khai trong năm 2026 kỳ vọng sẽ mở ra cách làm du lịch cộng đồng hiệu quả và bền vững.

Dựa trên thế mạnh sẵn có

Ngày cuối tuần, vườn nhãn bác Thẩm (xã Phước Hải, TPHCM) đón hàng chục lượt khách đến tham quan, trải nghiệm và thưởng thức nhãn tại vườn. Chị Lê Thị Dung (du khách đến từ Lâm Đồng) kể, qua tìm kiếm thông tin trên báo chí và internet, chị biết đến vườn nhãn bác Thẩm nên khi đi du lịch, chị tranh thủ kết hợp tham quan, trải nghiệm vườn nhãn. “Lần đầu tiên tôi biết đến quy trình chăm sóc cây nhãn, được tự tay hái những trái nhãn chín cây để thưởng thức ngay tại vườn. Sau này có dịp trở lại Phước Hải, tôi sẽ tiếp tục tham quan nơi đây và giới thiệu cho bạn bè biết đến mô hình du lịch trải nghiệm này”, chị Dung bày tỏ.

Du khách quốc tế hào hứng khi trải nghiệm tham quan và hái ca cao tại vườn ở xã Châu Đức, TPHCM

Ông Phạm Thẩm, chủ vườn nhãn bác Thẩm, cho biết, từ năm 2022, vườn nhãn của gia đình ông được địa phương chọn là điểm du lịch cộng đồng nên mở cửa đón khách đến tham quan, trải nghiệm. Từ khi mô hình đi vào hoạt động, lượng khách tham quan tại vườn khá nhiều, với giá vé 50.000 đồng/lượt du khách được kết hợp tham quan, thưởng thức nhãn tại vườn. “Mô hình này tuy mới nhưng đã đem lại lợi nhuận cho nông dân. Khách đến đây không chỉ tham quan, thưởng thức trái cây tại vườn mà còn mua về làm quà cho người thân, bạn bè”, ông Thẩm chia sẻ.

Trong khi đó, tại xã Long Điền, các nghề truyền thống như nghề bánh hỏi An Nhứt, nghề bánh tráng An Ngãi cũng đưa ra những sản phẩm đặc sắc của địa phương để gắn kết phát triển du lịch cộng đồng.

Có hàng trăm ngàn món ăn ngon, nhưng cứ xuôi về phía Đông TPHCM, du khách lại nghĩ ngay đến việc phải thưởng thức món ăn ngon đặc sản của vùng đất này. Bánh hỏi An Nhứt là một trong số những món ăn đặc sản đó. Cuối tuần, quán bánh hỏi An Nhứt đông kín khách du lịch.

Bà Trần Thị Anh Đào, chủ quán bánh hỏi An Nhứt, cho hay, gia đình bà đã 3 đời làm bánh hỏi. Tiếng lành đồn xa, bánh hỏi An Nhứt được nhiều người biết đến, từ một quán bánh nhỏ, giờ đây mỗi ngày quán đón tiếp hàng trăm khách đến thưởng thức. “Ngày thường tui làm 200kg bột đổ thành bánh, cuối tuần thì 300kg mới đủ phục vụ khách. Ngày tết có khi lượng bột làm bánh phải tăng lên đến 400kg/ngày”, bà Đào kể.

Lãnh đạo xã Long Điền thông tin, từ năm 2000 đến nay, nghề truyền thống bánh hỏi An Nhứt và bánh tráng An Ngãi đã thu hút đông du khách, đặc biệt là du khách quốc tế đến tham quan, khám phá, trải nghiệm, góp phần tạo thêm điểm đến trong phát triển du lịch phía Đông TPHCM.

Nắm bắt được nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch, nhiều tổ chức, đơn vị, công ty lữ hành đã xây dựng các tour du lịch, điểm đến tại làng nghề truyền thống bánh hỏi An Nhứt, bánh tráng An Ngãi để du khách vừa có thể thưởng thức bánh nóng hổi ngay tại lò, vừa được trải nghiệm hành trình làm bánh thủ công - từ ép bột đến bắt bánh, hấp bánh hay phơi bánh - để thấy rằng mỗi cái bánh là một phần câu chuyện, một lát cắt văn hóa của vùng đất này.

Đi du lịch nghe kể chuyện quê hương

Bàu Lâm là một xã vùng xa của TPHCM, du lịch được phát triển từ những nền tảng sẵn có - văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Chơ Ro, là những sản phẩm từ hồ tiêu (cây trồng chủ lực của địa phương) được chế biến sâu và chất lượng, thành sản phẩm OCOP phục vụ khách du lịch.

Ông Trần Văn Dững, Chủ tịch UBND xã Bàu Lâm, chia sẻ: “Giải pháp địa phương hướng tới là tạo điều kiện để người dân kể câu chuyện của mình với du khách. Từ không gian văn hóa Chơ Ro đến các sản phẩm OCOP, xã Bàu Lâm đặt mục tiêu đưa các giá trị truyền thống vào tour tuyến cụ thể, gắn với nông nghiệp công nghệ cao để tăng trải nghiệm cho du khách. Đây cũng là kênh quảng bá, tiêu thụ đầu ra cho nông sản địa phương”. Ông Dững cho hay, thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP, qua đó giới thiệu các loại nông sản đặc trưng của địa phương đến khách du lịch.

Trong khi đó, xã Phước Hải có lợi thế đường bờ biển dài hơn 3km cùng nghề cá, các lễ hội miền biển đặc sắc cũng đang tìm hướng phát triển du lịch riêng. Ông Nguyễn Hồng Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hải, cho biết: “Để quảng bá hình ảnh và phát triển thương hiệu du lịch địa phương, ngoài bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, di tích lịch sử - văn hóa, xã Phước Hải còn khuyến khích, hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch”.

Theo kế hoạch phát triển du lịch TPHCM năm 2026, một trong những nhiệm vụ quan trọng được Sở Du lịch xác định là đổi mới công tác xúc tiến, quảng bá du lịch. Điểm mới, mang tính đột phá là huy động 168 phường, xã, đặc khu cùng tham gia vào hệ sinh thái truyền thông số để kể câu chuyện bản sắc riêng của từng địa phương đến du khách. Sở Du lịch sẽ tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông cho các phường, xã và đặc khu, trong đó chú trọng xây dựng kênh truyền thông, kỹ năng hợp tác chiến lược với các nền tảng số lớn như ShopeeFood và TikTok Việt Nam…

QUANG VŨ