Phường Tam Thắng thành lập đơn vị trực thuộc, trao quyết định nhân sự

Chiều 2-2, UBND phường Tam Thắng (TPHCM) tổ chức lễ công bố, trao các quyết định về việc thành lập các đơn vị trực thuộc UBND phường và các quyết định nhân sự.

Cụ thể, UBND phường Tam Thắng công bố quyết định thành lập Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng, có trụ sở tại số 18, đường 3 tháng 2, phường Tam Thắng.

Đây là đơn vị sự nghiệp công lập, có chức năng tổ chức quản lý thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công hoặc vốn khác được giao.

Lãnh đạo phường Tam Thắng trao quyết định thành lập Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng

Lãnh đạo phường cũng công bố quyết định thành lập Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tam Thắng, có trụ sở tại Tòa nhà số 1, đường 3 tháng 2, phường Tam Thắng.

Lãnh đạo phường trao quyết định thành lập Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tam Thắng

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập, có chức năng cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu và quản lý hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, môi trường, khuyến nông, đô thị… trên địa bàn.

Nhân sự Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tam Thắng

Ông Lê Mạnh Dương, Phó Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Tam Thắng, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tam Thắng. Ông Trần Phương Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Tam Thắng, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường.

Lãnh đạo địa phương trao Quyết định Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Thắng

Tại buổi trao quyết định, Chủ tịch UBND phường Tam Thắng Lê Xuân Tú chia sẻ, phường Tam Thắng là địa bàn trung tâm của thành phố, nhiệm vụ là rất nhiều, trách nhiệm cũng rất lớn. Do vậy, việc bố trí cán bộ công chức, viên chức có trình độ, chuyên môn phù hợp với vị trí công tác là rất quan trọng, để thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo phường, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chủ tịch UBND phường Tam Thắng phát biểu tại buổi lễ

Ông Lê Xuân Tú tin tưởng cán bộ, viên chức mới được nhận quyết định tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sở trường, năng lực, nhanh chóng bắt nhịp công việc, tiếp tục đồng hành cùng cả hệ thống chính trị, chung tay xây dựng phường Tam Thắng ngày càng phát triển.

Dịp này, UBND phường Tam Thắng cũng công bố quyết định của Hội Luật gia TPHCM về việc thành lập Chi hội Luật gia phường Tam Thắng, có 5 thành viên, do Luật gia Phạm Văn Ngọc làm Chi hội trưởng.

Chi hội Luật gia phường Tam Thắng

MẠNH THẮNG - NGUYỄN NAM