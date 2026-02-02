Hoàn thành biểu tượng Cá Ông bằng đồng nặng 40 tấn

Sau 2 tháng 15 ngày thi công, biểu tượng Cá Ông ở Bãi Sau, phường Vũng Tàu (TPHCM) đã hoàn thành, tháo hàng rào bảo vệ để phục vụ người dân và du khách vào ngày 2-2.

Ngay sau khi mở rào chắn, công trình đã thu hút rất đông người dân, du khách đến tham quan, nhìn ngắm và check-in. Có nhiều người cho rằng, công trình biểu tượng Cá Ông (Cá Voi) được đúc rất có hồn, ngoài thế như đang vươn ra biển lớn thì đôi mắt của Cá Ông được tạc với ánh nhìn tươi vui, cuốn hút, tràn đầy năng lượng...

Người dân, du khách check -in với biểu tượng Cá Ông. Ảnh: QUANG VŨ

Ông Đoàn Hải Linh, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vũng Tàu - chủ đầu tư dự án cho biết, tượng Cá Ông được đúc bằng đồng đỏ, cao 8m, dày 20mm. Chất liệu này thể hiện sự sang trọng, bền vững, có thể chịu được mức độ khắc nghiệt của thời tiết và nước biển ở khu vực biển Bãi Sau. Dự kiến tuổi thọ công trình khoảng 100 năm.

Biểu tượng Cá Ông là hạng mục trọng tâm nằm trong tổng thể Dự án chỉnh trang trục Thùy Vân (phường Vũng Tàu) . Công trình có tổng mức đầu tư 39 tỷ đồng được thi công thần tốc trong vòng 2 tháng 15 ngày.

Đơn vị thi công đã phải đúc tượng tỷ lệ 1/1 để nghiệm thu mẫu rồi mới được đúc khuôn bằng chất liệu composite. Sau đó khuôn được đưa ra Ninh Bình để đổ khuôn, tạc tượng… theo phương pháp đúc đồng truyền thống.

Du khách nước ngoài đến gần tượng Cá Ông để nhìn ngắm và chụp hình. Ảnh: QUANG VŨ

Toàn bộ tượng Cá Ông do nghệ nhân Nguyễn Văn Nam, Giám đốc Công ty TNHH Đúc Đại Nam (tỉnh Ninh Bình) chế tác. Ông Nam là nghệ nhân đúc đồng nổi tiếng tài hoa, tác giả của nhiều công trình đúc tượng đồng lớn, như: tượng 14 vị Vua nhà Trần; tượng đài Thánh Gióng, nặng 85 tấn đặt tại núi đá Chồng (Sóc Sơn - Hà Nội); tượng đài Hòa Bình, cao 8m đặt tại công viên Hòa Bình, nam Thăng Long (Hà Nội)…

Sau khi đúc xong, đơn vị thực hiện đã thuê xe siêu trường siêu trọng vận chuyển 3 ngày 3 đêm từ xã Ý Yên (tỉnh Ninh Bình) về phường Vũng Tàu (TPHCM) để lắp đặt tại quảng trường Cá Ông với diện tích 2.573m2. Tượng Cá Ông được đặt trên bệ đá, giữa hồ nước có hệ thống phun nước và chiếu sáng.

Tượng Cá Ông do nghệ nhân đúc đồng nổi tiếng Nguyễn Văn Nam (tỉnh Ninh Bình) chế tác bằng phương pháp đúc đồng thủ công. Ảnh: QUANG VŨ

Ông Đoàn Hải Linh nhấn mạnh, Cá Ông (Cá Voi) là biểu tượng cho vị thần hộ mệnh trên biển, che chở cho ngư dân vượt qua bão tố, mang lại bình an và may mắn. Cá Ông được tôn kính như vị thần của biển cả, với niềm tin giúp ngư dân khi gặp nạn và dẫn đường cho tàu thuyền bị lạc. Sự xuất hiện của cá Ông được xem là điềm lành, mang lại may mắn, mùa màng bội thu và sự bình yên cho các chuyến ra khơi.

Sau tháp Tam Thắng thì công trình biểu tượng Cá Ông sẽ tạo thêm biểu tượng mới, điểm nhấn mới cho tổng thể dự án trục đường Thùy Vân dài hơn 3km.

Đến nay, dự án chỉnh trang Bãi Sau - Vũng Tàu (quy mô 19,2 ha, vốn gần 1.100 tỷ đồng) đã hoàn thành, góp phần tăng sức hút du lịch và hình ảnh đô thị Vũng Tàu nói riêng, phía Đông TPHCM nói chung.

