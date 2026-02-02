Sức sống cơ sở

Bữa sáng ấm lòng khi đi khám bệnh

SGGPO

Sáng 2-2, tại Trung tâm Y tế khu vực Dầu Tiếng (TPHCM), Đoàn Thanh niên xã Dầu Tiếng phối hợp Trường Mầm non Định Hiệp phục vụ 150 suất ăn sáng miễn phí cho người đến khám.

Bà con rất vui khi nhận đồ ăn sáng trước khi vào khám bệnh
Sáng đầu tuần, bà Nguyễn Thị Lan (ấp Cầu Đúc) có mặt tại Trung tâm Y tế khu vực Dầu Tiếng để chờ khám bệnh. Khi vừa đến cổng, bà được các bạn đoàn viên lễ phép trao tô nui và chai sữa đậu nành nóng hổi. Vì chưa kịp ăn sáng nên bà Lan vui lắm.

an-sang-dt-1-1440-8941.jpg
Từ sáng sớm, đoàn viên xã Dầu Tiếng phối hợp Trường Mầm non Định Hiệp nấu 150 suất ăn sáng

Cũng như bà Lan, những người đến khám đều rất vui và không giấu được sự xúc động khi được nhận suất ăn sáng nóng hổi, nghĩa tình từ các bạn đoàn viên.

“Đi khám bệnh mà được nhận bữa ăn sáng như vậy, tôi thấy rất ấm lòng. Phần quà nhỏ thôi nhưng rất thiết thực, nhất là với những người phải đi sớm, chưa kịp ăn sáng như chúng tôi", một người dân đến khám, chia sẻ.

an-sang-dt-2-3852-3521.jpg
150 phần ăn sáng gồm nui và sữa đậu nành vừa được nấu còn nóng ấm

Bí thư Đoàn Thanh niên xã Dầu Tiếng Nguyễn Hoàng Giang cho biết, để thực hiện chương trình này, các bạn đoàn viên đã phối hợp nhân viên cấp dưỡng Trường Mầm non Định Hiệp thức dậy nấu từ sáng sớm. Bằng những việc làm cụ thể, tuổi trẻ địa phương mong muốn góp phần chăm lo đời sống, sức khỏe cộng đồng và lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sẻ chia trong xã hội.

an-sang-dt-4-6988-175.jpg
TÂM TRANG

Từ khóa

Nui Sữa đậu nành Ăn sáng Dầu Tiếng Nghĩa tình Lễ phép Cấp dưỡng bữa ăn sáng nghĩa tình bệnh nhân khám bệnh

