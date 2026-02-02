Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến phường Bình Phú tổ chức Đại hội nhiệm kỳ I

Ông Trần Ngọc Bảo, Phó Chủ nhiệm CLB Truyền thống kháng chiến TPHCM, phát biểu chỉ đạo đại hội

CLB Truyền thống kháng chiến phường Bình Phú sau hợp nhất có 62 hội viên, là những người đã tham gia cách mạng trước năm 1975, hội viên cao tuổi nhất 93 tuổi, hội viên ít tuổi nhất 67 tuổi. Dù tuổi cao, nhiều hội viên vẫn tích cực tham gia sinh hoạt; tham gia phong trào thi đua yêu nước và các phong trào, cuộc vận động của CLB Truyền thống Kháng chiến TPHCM và địa phương triển khai, tiếp tục làm tấm gương tốt cho thế hệ trẻ…

Ông Trần Ngọc Bảo, Phó Chủ nhiệm CLB Truyền thống kháng chiến TPHCM (phải) tặng hoa chúc mừng đại hội

Những năm qua, CLB Truyền thống kháng chiến phường Bình Phú đã vận động hội viên và các nhà hảo tâm thực hiện tốt công tác ái hữu, từ thiện xã hội với tổng kinh phí 310 triệu đồng; đóng góp xây dựng Nhà tình thương tại Điện Biên Phủ nhân kỷ niệm 70 năm giải phóng Điện Biên Phủ; thăm và tặng quà các cơ sở cách mạng tại tỉnh Bến Tre (trước đây), tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Tây Ninh…

Bà Phạm Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Phú tặng hoa tại đại hội

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, CLB Truyền thống kháng chiến phường Bình Phú xây dựng phương hướng, nhiệm vụ với một số nội dung đáng chú ý. Trong đó, phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ, chứng nhận lập hồ sơ những người có công với cách mạng, các cựu tù chính trị, tù binh khi được yêu cầu, đảm bảo chính xác, kịp thời để đề nghị Nhà nước khen thưởng, có chính sách ưu đãi những gia đình và người có công với cách mạng.

Ban Chủ nhiệm, Ban Kiểm tra CLB Truyền thống kháng chiến phường Bình Phú ra mắt

Đại hội đã hiệp thương cử Ban Chủ nhiệm CLB Truyền thống kháng chiến phường Bình Phú nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 thành viên, cử Ban Kiểm tra CLB Truyền thống kháng chiến phường Bình Phú gồm 3 thành viên. Ông Bùi Việt Dũng giữ chức Chủ nhiệm CLB Truyền thống kháng chiến phường Bình Phú.

ÁI CHÂN