Đảng viên trẻ trưởng thành từ môi trường giáo dục

Vào Đảng là đễ tiếp tục rèn luyện, giữ vững tinh thần tiên phong, gương mẫu và để phụng sự, cống hiến nhiều hơn.

Đồng chí Đặng Thị Mỹ Dung - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường trao Quyết định kết nạp đảng viên mới Trần Trúc Vy (bên trái)

Chiều 2-2, Chi bộ Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền (phường Tân Sơn Hòa, TPHCM) tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho cô giáo Trần Trúc Vy (sinh năm 2001), Bí thư chi đoàn nhà trường.

Đồng chí Trần Trúc Vy đọc lời tuyên thệ

Tại lễ kết nạp, cô Trần Trúc Vy bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng và hứa sẽ luôn giữ vững tinh thần tiên phong, tích cực, sáng tạo trong công tác chuyên môn, tham gia hiệu quả các hoạt động của chi đoàn, chi bộ.

Đồng chí Đặng Thị Mỹ Dung - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đồng chí Trần Trúc Vy là giáo viên trẻ năng động, trách nhiệm, luôn sôi nổi trong các hoạt động chuyên môn, tình nguyện. Việc được kết nạp Đảng là kết quả của quá trình rèn luyện nghiêm túc, thể hiện sự trưởng thành cả về tư tưởng chính trị, đạo đức, chuyên môn và tinh thần trách nhiệm trong sự nghiệp “gieo chữ, gieo người”.

Đồng chí Trương Lê Mỹ Ngọc cùng cấp ủy chi bộ tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Trúc Vy

Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa Trương Lê Mỹ Ngọc chúc mừng và bày tỏ mong muốn, đảng viên trẻ Trần Trúc Vy tiếp tục rèn luyện, gương mẫu, luôn ghi nhớ rằng vào Đảng là để cống hiến nhiều hơn. Đồng chí cũng đề nghị, chi bộ và ban giám hiệu nhà trường tiếp tục quan tâm, tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ giáo viên trẻ được thử thách, được trưởng thành.

CẨM TUYẾT