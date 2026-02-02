Hoàn tất việc lắp đặt tượng đài "Giọt nước mắt" tại công viên số 1 Lý Thái Tổ

Sáng 2-2, các đơn vị thi công đã hoàn tất việc lắp đặt tượng đài “Giọt nước mắt” – biểu tượng trung tâm của công viên tưởng niệm Covid-19 tại số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TPHCM.

Khối tượng đài “Giọt nước mắt” được cẩu nâng và đưa vào vị trí lắp đặt tại khu vực trung tâm quảng trường Công viên Lý Thái Tổ, sáng 2-2. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Vũng Tàu, khối tượng được chế tác bằng inox gương, cao khoảng 6m, chu vi 13m, có bề mặt phản chiếu không gian xung quanh. Tượng đài được cẩu nâng và đặt chính xác vào vị trí trung tâm quảng trường tròn của công viên.

Khoảnh khắc xúc động của nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng và đơn vị thi công sau khi hoàn tất lắp đặt. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Biểu tượng “Giọt nước mắt” là điểm nhấn đặc biệt của công trình có phần khoét rỗng hình trái tim ở trung tâm giọt nước. Thiết kế này cho phép ánh sáng tự nhiên và hệ thống chiếu sáng nghệ thuật xuyên qua, tạo hiệu ứng lung linh cả ban ngày lẫn ban đêm. Trái tim bên trong tượng trưng cho lòng trắc ẩn và tình yêu thương, gửi gắm thông điệp về sự sẻ chia, gắn kết của cộng đồng trong những thời khắc khó khăn của đại dịch.

Ánh sáng tự nhiên xuyên qua lỗ khoét hình trái tim trên thân tượng đài “Giọt nước mắt” – chi tiết nghệ thuật ánh sáng của công trình trung tâm công viên. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo ý tưởng thiết kế, giọt nước mắt không chỉ gợi nhắc nỗi buồn và mất mát mà còn là biểu tượng của hy vọng, sự chữa lành và tinh thần nhân văn của người dân TPHCM.

Công viên tưởng niệm Covid-19 được định hướng là không gian mở, xanh, kết hợp tưởng niệm và sinh hoạt cộng đồng. Công trình dự kiến khánh thành vào ngày 12-2.

Cùng với việc lắp đặt khối tượng, các hạng mục bậc đá, hệ thống kỹ thuật và không gian xung quanh cũng được khẩn trương hoàn thiện. Khoảnh khắc kiến trúc sư và đại diện đơn vị thi công ôm nhau chia vui sau khi tượng đài được an vị đã để lại nhiều cảm xúc.

Công nhân khẩn trương hoàn thiện các bậc đá và hạng mục kỹ thuật quanh tượng đài trung tâm công viên. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Vui mừng trước việc hoàn tất lắp đặt tượng đài “Giọt nước mắt”, nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng chia sẻ, ông tham gia tư vấn ý tưởng thiết kế hình khối biểu trưng giọt nước. Thiết kế hình giọt nước tượng trưng giọt nước mắt dành cho những đồng bào đã qua đời trong đại dịch COVID-19, còn hình trái tim khi nhìn vào giọt nước có ánh sáng phản chiếu tượng trưng cho tình người, cho sự chia sẻ, đùm bọc của người dân thành phố, sự chung tay cứu người của đội ngũ y bác sĩ và lực lượng chức năng để cùng vượt qua đại dịch.

Hoa cảnh được chăm sóc, bố trí rực rỡ trong công viên trước ngày khánh thành. Ảnh: HOÀNG HÙNG

THANH HIỀN-HOÀNG HÙNG