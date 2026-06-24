TPHCM thí điểm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại nhà

Ngày 24-6, Sở Y tế TPHCM cho biết UBND TPHCM vừa chấp thuận chủ trương thí điểm khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) tại nhà gắn với mô hình “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư”.

Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư trên địa bàn xã Đất Đỏ (TPHCM) thăm khám cho người dân

Đây là tin vui không chỉ đối với ngành y tế thành phố mà còn đối với hàng triệu người dân thành phố, đặc biệt là người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính, người khuyết tật và những người gặp khó khăn trong việc tiếp cận cơ sở y tế.

Chủ trương đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình đổi mới y tế cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, chuyển từ tư duy chữa bệnh là trung tâm sang chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục và chủ động ngay tại cộng đồng dân cư.

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, trong hơn 2 tháng qua, ngành y tế thành phố đã triển khai mô hình “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư” tại nhiều địa phương. Đến nay, đã có 20 xã, phường trên địa bàn thành phố thành lập và vận hành các đội chăm sóc sức khỏe, từng bước đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn.

Các đội chăm sóc sức khỏe đã đến tận hộ gia đình để rà soát, cập nhật thông tin sức khỏe, khám sàng lọc, tư vấn, quản lý bệnh mạn tính, chăm sóc người cao tuổi và hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ y tế phù hợp. Nhiều địa phương ghi nhận sự đồng thuận cao của người dân, nhất là nhóm người cao tuổi và các trường hợp có nguy cơ sức khỏe cao. Kết quả bước đầu cho thấy mô hình không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh tật, quản lý sức khỏe liên tục mà còn tạo được mối liên kết chặt chẽ giữa trạm y tế với từng hộ gia đình trên địa bàn.

Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư trên địa bàn xã Thái Mỹ (TPHCM) thăm khám cho người dân

Mặc dù hiệu quả đã được ghi nhận, nhưng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại nhà vẫn gặp nhiều khó khăn do chưa có cơ chế thanh toán BHYT phù hợp.

“Việc UBND TPHCM đồng ý cho thí điểm khám chữa bệnh BHYT tại nhà được xem là bước tháo gỡ quan trọng nhất hiện nay. Người dân sẽ có cơ hội được hưởng quyền lợi BHYT khi được khám và điều trị tại nhà trong phạm vi được quy định, đồng thời tạo điều kiện để mô hình chăm sóc sức khỏe liên tục phát triển bền vững và được nhân rộng”, PGS-TS-BS TĂNG CHÍ THƯỢNG

Theo chỉ đạo của UBND TPHCM, Sở Y tế sẽ phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố xây dựng quy trình chuyên môn, hồ sơ, thủ tục thanh toán BHYT phù hợp với thực tiễn triển khai; lựa chọn địa bàn phù hợp để tổ chức thí điểm, đồng thời đánh giá kết quả sau 6 tháng và 12 tháng thực hiện.

Sở Tài chính sẽ tham mưu bố trí nguồn kinh phí bảo đảm cho các hoạt động ngoài phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT như chi phí hậu cần, vật tư, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác để các đội chăm sóc sức khỏe hoạt động hiệu quả.

UBND các phường, xã, đặc khu sẽ huy động hệ thống chính trị tại cơ sở cùng tham gia triển khai, từ tổ dân phố, khu phố, Hội Người cao tuổi đến các đoàn thể và cộng tác viên sức khỏe cộng đồng, nhằm bảo đảm mô hình thực sự đến được với từng hộ dân.

"Việc thí điểm khám chữa bệnh BHYT tại nhà không chỉ giúp giảm áp lực cho các bệnh viện, giảm thời gian và chi phí đi lại của người dân mà còn góp phần xây dựng một hệ thống y tế cơ sở chủ động, thực chất và gần dân hơn. Đây cũng là bước đi phù hợp với xu hướng chăm sóc sức khỏe hiện đại trên thế giới, nhất là trong bối cảnh dân số đang già hóa nhanh và nhu cầu quản lý bệnh mạn tính ngày càng gia tăng", PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng thông tin.

Đồng thời PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng khẳng định, nếu triển khai thành công, TPHCM sẽ trở thành một trong những địa phương tiên phong của cả nước trong việc đưa quyền lợi BHYT và dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến tận nhà người dân, hiện thực hóa mục tiêu chăm sóc sức khỏe liên tục, toàn diện và không để ai bị bỏ lại phía sau.

THÀNH AN