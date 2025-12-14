Gần 1.900 vận động viên tranh tài tại Đại hội Thể dục thể thao xã Nghĩa Thành

Chiều 14-12, Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao xã Nghĩa Thành lần thứ I đã diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham dự.

Nghi lễ thắp đuốc tại Đại hội Thể dục thể thao

Đến dự có đại diện Sở VH-TT TPHCM, cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Thành. Đại hội năm nay quy tụ gần 1.900 vận động viên là cán bộ, công chức, người dân các khu dân cư và học sinh đến từ các trường học trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự đại hội

Các vận động viên tranh tài ở 9 môn thi đấu gồm: bóng chuyền hơi, bóng bàn, cầu lông, điền kinh, cờ tướng, bơi lội, bóng đá nam 7 người, pickleball và các môn thể thao dân tộc.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham dự đại hội

Theo ban tổ chức, Đại hội Thể dục thể thao là dịp nâng cao nhận thức về giá trị của thể thao đối với sức khỏe, tầm vóc con người; đồng thời phản ánh mức độ phát triển phong trào rèn luyện thân thể ở cơ sở, góp phần khơi dậy tinh thần thể thao sâu rộng trong cộng đồng.

Đồng diễn võ thuật

Thông qua đại hội, tuyển chọn lực lượng vận động viên tiêu biểu tham dự Đại hội Thể dục thể thao TPHCM 2026.

Sự kiện gắn với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Đề án Phát triển thể dục thể thao TPHCM đến năm 2035, hướng đến xây dựng đời sống văn hóa – thể thao lành mạnh, bền vững tại địa phương.

TRÚC GIANG