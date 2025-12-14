Đại hội Thể dục thể thao cấp phường mở ra cơ hội cho các tài năng trẻ

Ngày 14-12, các phường Chánh Phú Hòa, Bình Hòa, Bình Dương và Tây Nam tưng bừng khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I năm 2025.

Tại phường Chánh Phú Hòa, lễ khai mạc với sự hiện diện của đại diện Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM, đại diện Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao khu vực Bình Dương, lãnh đạo phường và gần 750 đại biểu, vận động viên, cổ động viên đến từ 24 đoàn thể thao.

Phường Chánh Phú Hòa tổ chức khai mạc đại hội

Nghi thức rước cờ Tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, cờ Đại hội và khối hồng kỳ mở màn cho buổi lễ. Tiếp đó, 24 khối diễu hành đã tiến qua lễ đài, tạo nên không khí trang trọng và phấn khởi.

24 khối diễu hành tiến qua lễ đài

Khoảnh khắc đáng chú ý nhất là đoàn rước đuốc truyền thống. Ngọn đuốc thiêng được lực lượng Công an phường hộ tống, xuất phát từ Bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ, tiến về sân lễ. Các vận động viên tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thể dục thể thao của phường vinh dự được trao ngọn đuốc, thắp lên đài lửa, biểu trưng cho tinh thần thể thao bất diệt và truyền thống cách mạng hào hùng của địa phương.

Lãnh đạo phường Chánh Phú Hòa thực hiện nghi thức rước đuốc truyền thống

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trương Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao phường Chánh Phú Hòa, nhấn mạnh: "Đại hội là ngày hội lớn nhằm xây dựng tiềm năng phát triển của đông đảo quần chúng nhân dân, vận động toàn dân thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Cùng ngày, phường Bình Hòa cũng tưng bừng tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I. Đại hội lần này có quy mô ấn tượng với gần 800 vận động viên tranh tài ở 9 môn thi đấu khác nhau.

Ông Huỳnh Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy phường Bình Hòa thắp sáng đài đuốc

Ông Nguyễn Tứ Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hòa, Trưởng Ban chỉ đạo đại hội, khẳng định ý nghĩa quan trọng của sự kiện: “Đại hội là ngày hội lớn của toàn dân, nhằm biểu dương lực lượng, tổng kết phong trào thể dục thể thao quần chúng, tuyển chọn những vận động viên tiêu biểu tham gia Đại hội TDTT cấp trên. Đây cũng là dịp để khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân”.

Các vận động viên, cổ động viên tham dự Đại hội Thể dục thể thao phường Bình Hòa

Ngay sau phần nghi thức, không khí trở nên sôi động với các tiết mục đồng diễn đẹp mắt của các CLB thể dục dưỡng sinh, Aerobic, võ thuật. Phần tranh tài giải nhảy bao bố diễn ra ngay sau đó trong không khí hân hoan, hứa hẹn một kỳ đại hội thành công tốt đẹp.

Không khí ngày hội thể thao cũng diễn ra sôi nổi tại phường Bình Dương và phường Tây Nam, thu hút hàng ngàn đại biểu, vận động viên, cổ động viên, tạo nên một bức tranh đa sắc màu, đầy năng lượng.

Các vận động viên tại phường Bình Dương thực hiện nghi thức rước đuốc

