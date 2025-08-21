Xã An Thới Đông phát triển thủy sản công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng tặng hoa chúc mừng Đảng bộ xã An Thới Đông. Ảnh: THÁI NGUYỄN

Trong nhiệm kỳ mới, xã An Thới Đông xác định trọng tâm là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế bền vững với định hướng nuôi trồng, chế biến thủy sản ứng dụng công nghệ cao gắn với dịch vụ du lịch sinh thái, hướng đến mô hình kinh tế biển tổng hợp. Các công trình đột phá của nhiệm kỳ gồm: nâng cấp đường Ông Tiên, cải tạo hành lang rạch Bà Tùng (ấp Quảng Xuyên), nâng cấp bến phà kết nối An Thới Đông với Hiệp Phước.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Dũng đề nghị xã khẩn trương rà soát, bổ sung quy hoạch phù hợp với quy hoạch chung của thành phố, có tầm nhìn chiến lược, đồng bộ giữa phát triển kinh tế, hạ tầng, môi trường và đời sống nhân dân. Xã cần phát huy lợi thế sau sáp nhập, định hình không gian phát triển mới, ưu tiên ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực, đầu tư hạ tầng kết nối vùng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đảng bộ xã An Thới Đông vận động quyên góp đồng bào bị bão lũ. Ảnh: THÁI NGUYỄN

Bên cạnh phát triển kinh tế, đồng chí cũng lưu ý xã phải quan tâm lĩnh vực văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, thiết chế văn hóa, thể dục thể thao; đổi mới theo tư duy “phục vụ, kiến tạo, đồng hành”, “đổi mới và thích ứng”, thực hiện chủ trương “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Ngoài ra, phải đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của Đảng và chính quyền, triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, phục vụ nhân dân tốt hơn. Cán bộ, đảng viên phải phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó với nhân dân, nói đi đôi với làm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tránh hình thức và tâm lý ngại đổi mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Thới Đông ra mắt đại hội. Ảnh: THÁI NGUYỄN

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Thới Đông gồm 27 đồng chí ra mắt đại hội. Đồng chí Cổ Thị Ngọc Điệp làm Bí thư Đảng ủy; đồng chí Trần Hoàng Vũ làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

