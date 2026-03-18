Phường Vũng Tàu: Đề xuất xã hội hóa công tác quản lý, vận hành công viên Thùy Vân

SGGPO

Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân đã hoàn tất các hạng mục xây dựng cơ bản và đủ điều kiện pháp lý để đưa vào khai thác. Tuy nhiên, thời gian qua chưa có đơn vị quản lý chính thức tiếp nhận bàn giao, quản lý vận hành công trình.

Ngày 18-3, Sở Xây dựng TPHCM đã có buổi làm việc với UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) về “Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng công viên Thùy Vân”.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Vũng Tàu cho biết, tính đến nay do chưa có đơn vị quản lý chính thức tiếp nhận bàn giao, quản lý vận hành công trình, nên việc khai thác, sử dụng gặp nhiều khó khăn, bất cập.

Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân đã hoàn thành và đưa vào phục vụ người dân, du khách. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Vừa qua, Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TPHCM (thuộc Sở Xây dựng TPHCM) đã xây dựng Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng công viên Thùy Vân, trong đó có đề xuất phương án khai thác tài sản là “cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng công viên”. Đơn vị trúng đấu giá sẽ toàn quyền quản lý, khai thác vận hành tài sản kết cấu hạ tầng Công viên Thùy Vân.

Quảng trường tháp Tam Thắng trên đường Thùy Vân (phường Vũng Tàu). Ảnh: QUANG VŨ

Trên cơ sở dự thảo đề án, tại cuộc họp, các đơn vị chức năng đã góp ý và làm rõ thêm nhiều nội dung về: phương án khai thác, bảo quản tài sản của công trình; giữ an ninh trật tự, an toàn giao thông; giữ xe dịp lễ, Tết; vệ sinh môi trường…

Ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu phát biểu tại cuộc họp với Sở Xây dựng TPHCM. Ảnh: QUANG VŨ

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu cho biết, đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng công viên Thùy Vân được triển khai nhằm mục tiêu xã hội hóa công tác quản lý vận hành. Qua đó, cấp có thẩm quyền sẽ lựa chọn đơn vị có đủ năng lực khai thác hiệu quả dự án. Và để nhà đầu tư yên tâm thì thời gian vận hành, quản lý dự án ít nhất phải là 10 năm.

QUANG VŨ

