Phường Vũng Tàu (TPHCM) thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội năm 2026

Chủ tọa kỳ họp. Ảnh: QUANG VŨ

Sáng ngày 29-12, HĐND phường Vũng Tàu (TPHCM) khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 7. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về kinh tế - xã hội,, trong đó có nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2025 và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2025, với dự toán thu, chi ngân sách địa phương sau khi điều chỉnh là hơn 724,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó,, nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách TPHCM cho địa phương với nguồn vốn là 3 tỷ đồng.

Với nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2026 và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2026 của phường Vũng Tàu. Theo đó, dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường năm 2026 là hơn 1.765 tỷ đồng. Dự toán thu ngân sách địa phương năm 2026 là hơn 891,7 tỷ đồng. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2026 là hơn 891,7 tỷ đồng. Đồng thời, sử dụng kết dư năm 2025 chuyển nguồn sang năm 2026 để thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên của các đơn vị dự toán, nộp trả ngân sách cấp trên, chi sự nghiệp, chi dự án, đồ án quy hoạch, chi mua sắm sửa chữa, chi đầu tư với số tiền là hơn 42,5 tỷ đồng.

Lãnh đạo phường Vũng Tàu tham dự kỳ họp. Ảnh: QUANG VŨ

Tại hội nghị, HĐND phường Vũng Tàu cũng xác nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026, phấn đấu hoàn thành và vượt 31 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Riêng về giai đoạn 2026 - 2030, phường phấn đấu hoàn thành 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Vũng Tàu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

QUANG VŨ