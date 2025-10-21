Văn hóa - Giải trí

Phương Vy Idol kết hợp với dàn "chị đẹp" Vbiz ra mắt ca khúc mới

Quán quân Vietnam Idol mùa đầu tiên - ca sĩ Phương Vy, vừa trở lại đường đua âm nhạc với dự án tâm huyết mang tên "SLAYDEE", vào tối 20-10. 

Điểm nhấn đặc biệt nhất của dự án SLAYDEE là sự góp mặt của dàn "chị đẹp", gồm Hoa hậu H’Hen Niê, ca sĩ Lynk Lee, MLee… diễn viên Trúc Anh cũng xuất hiện trong MV nhằm tái hiện tinh thần đoàn kết, ủng hộ và tôn vinh vẻ đẹp đa dạng của phụ nữ. Với ca khúc mới, Phương Vy chọn kết hợp cùng người mẫu, rapper Mai Ngô.

DSC_3812.jpg
Các nghệ sĩ nữ góp mặt trong dự án mới của ca sĩ Phương Vy
DSC_1857.jpg
SLAYDEE còn mang ý nghĩa cá nhân sâu sắc khi có sự tham gia của bé Ailani - con gái của Phương Vy

SLAYDEE là tiếng lòng, là câu chuyện thật của chính Phương Vy về hành trình đối mặt và vượt qua những định kiến, miệt thị ngoại hình (body-shaming).

DSC_5983.jpg
Phương Vy mong muốn khuyến khích phụ nữ tự tin vào vẻ đẹp riêng

"Hy vọng SLAYDEE sẽ là một nguồn năng lượng tích cực, một lời cổ vũ để tất cả chúng ta cùng tự tin và tỏa sáng theo cách của riêng mình", Phương Vy chia sẻ.

Ca khúc mới của Phương Vy do DTAP thực hiện, được biết đến với tư duy âm nhạc văn minh, khéo léo pha trộn giữa yếu tố văn hóa Việt Nam và xu hướng thế giới, DTAP đã khoác lên cho SLAYDEE màu sắc âm nhạc thời thượng, mạnh mẽ và đầy lôi cuốn.

DSC_5283.jpg

MV SLAYDEE đã ra mắt trên các nền tảng nhạc số và kênh YouTube của ca sĩ Phương Vy.

