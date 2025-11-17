Podcast bản tin 17 giờ 17-11: Nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê: “Tôi sống sót thần kỳ”

Đa phương tiện

Podcast bản tin 17 giờ 17-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bộ Nội vụ bác bỏ thông tin tiếp tục sáp nhập còn 16 tỉnh thành; TPHCM chú trọng nâng cao đời sống người dân; Chuyên gia khí tượng cảnh báo về sương muối ở miền Bắc và mưa lũ ở miền Trung; Nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê: “Tôi sống sót thần kỳ”; Đà Nẵng: Nước lũ sông Thu Bồn - Vu Gia dâng cao gây chia cắt nhiều khu vực trũng thấp; Hồ chứa nước lớn nhất Khánh Hòa mở 5 cửa van xả lũ.

MINH THƯ (tổng hợp)

