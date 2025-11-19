Podcast bản tin 17 giờ 19-11: Viện Kiểm sát đề nghị từ 2 đến 2,5 năm tù đối với Thùy Tiên, Quang Linh, Hằng Du Mục

Podcast bản tin 17 giờ 19-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khánh Hòa: 12 người chết và mất tích do mưa lũ, thiệt hại 372 tỷ đồng; Thủy điện Sông Ba Hạ nâng mức xả lũ lên cao nhất 10 năm qua, dự báo lên 14.000m³/giây; Đèo Ngoạn Mục tiếp tục sạt lở, hạn chế phương tiện qua lại; Sạt lở núi ở phường Quy Nhơn, đã có một người tử vong; Vụ sạt lở ở xã Hùng Sơn: Núi tiếp tục phát nổ, đất đá liên tục sạt xuống...