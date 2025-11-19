Đa phương tiện

Podcast bản tin 17 giờ 19-11: Viện Kiểm sát đề nghị từ 2 đến 2,5 năm tù đối với Thùy Tiên, Quang Linh, Hằng Du Mục

Podcast bản tin 17 giờ 19-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khánh Hòa: 12 người chết và mất tích do mưa lũ, thiệt hại 372 tỷ đồng; Thủy điện Sông Ba Hạ nâng mức xả lũ lên cao nhất 10 năm qua, dự báo lên 14.000m³/giây; Đèo Ngoạn Mục tiếp tục sạt lở, hạn chế phương tiện qua lại; Sạt lở núi ở phường Quy Nhơn, đã có một người tử vong; Vụ sạt lở ở xã Hùng Sơn: Núi tiếp tục phát nổ, đất đá liên tục sạt xuống...

Đắk Lắk Mưa lớn sạt lở dự báo thời tiết xả lũ Hùng Sơn Đà Nẵng nạn nhân Khánh Hòa Lâm Đồng đèo Ngoạn Mục đèo Sông Pha nguy hiểm hạn chế mưa lớn ngập lụt sạt lở núi Hải Minh Quy Nhơn Gia Lai UBND xã La Lay Tà Rụt Đập tràn Hồ Văn Hiền La Lay Đầu kéo Quốc lộ 15 Thùng xe tài xế bị lũ cuốn trôi xe đầu kéo A Rông Trên Thùy Tiên Quang Linh vlog Hằng Du Mục TAND TPHCM xét xử Thùy Tiên kẹo Kera

