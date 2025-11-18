Đa phương tiện

Podcast bản tin 17 giờ 18-11: Sạt lở dài 20m tại đèo Mimosa, nhiều tuyến đèo phải phong tỏa

Podcast bản tin 17 giờ 18-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khánh Hòa: Người dân tất bật dọn dẹp, lo ngại đợt lũ mới sắp đến; Gia Lai: Mưa lớn kéo dài, nhiều vùng ven đô thị biển ngập sâu; Lũ trên các sông ở Huế đang rút nhưng còn ở mức nguy hiểm; Sạt lở dài 20m tại đèo Mimosa, nhiều tuyến đèo phải phong tỏa; Quảng Ngãi: Quốc lộ 24 sạt lở do mưa lớn; Điều trị miễn phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê; Bộ Y tế cảnh báo dịch bệnh cúm mùa vào cao điểm.

MINH THƯ (tổng hợp)

Từ khóa

UBND xã Măng Đen Đèo Viôlắc Quốc lộ 24 Nguyễn Nhật Trường Măng Đen Kon Plông Quảng Ngãi sạt lở lũ lụt H3N2 RSV Cúm H1N1 Viêm đường hô hấp Bệnh viện Nhi Trung ương Hợp bào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương Tác nhân Bệnh tay chân miệng Ngập lụt mưa lớn thiên tai bão lũ sạt lở núi Gia Lai Quy Nhơn sơ tán di dời dân ngập lụt Quốc lộ 27C Quốc lộ 20 Đèo Prenn Khánh Lê Xuân Hương Nguyễn Hồng Hải Ta luy Hàm ếch UBND tỉnh Lâm Đồng Sạt lở

