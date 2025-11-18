Podcast bản tin 17 giờ 18-11: Sạt lở dài 20m tại đèo Mimosa, nhiều tuyến đèo phải phong tỏa

Podcast bản tin 17 giờ 18-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khánh Hòa: Người dân tất bật dọn dẹp, lo ngại đợt lũ mới sắp đến; Gia Lai: Mưa lớn kéo dài, nhiều vùng ven đô thị biển ngập sâu; Lũ trên các sông ở Huế đang rút nhưng còn ở mức nguy hiểm; Sạt lở dài 20m tại đèo Mimosa, nhiều tuyến đèo phải phong tỏa; Quảng Ngãi: Quốc lộ 24 sạt lở do mưa lớn; Điều trị miễn phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê; Bộ Y tế cảnh báo dịch bệnh cúm mùa vào cao điểm.