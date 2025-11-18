Đa phương tiện

Podcast bản tin trưa 18-11: TPHCM khởi công dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm

SGGPO

Podcast bản tin trưa 18-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM khởi công dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm; Sẵn sàng ứng phó mưa lũ với kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ; Không khí lạnh mạnh đã tràn xuống miền Bắc; Khuyến cáo tạm thời không di chuyển trên đường Hồ Chí Minh hướng Quảng Ngãi – Đà Nẵng do sạt lở; Khánh Hòa: Đóng đèo Khánh Lê, đèo Khánh Sơn để khắc phục sạt lở; Đèo Ngoạn Mục nối Khánh Hòa - Lâm Đồng đã thông xe...

MINH THƯ (tổng hợp)

