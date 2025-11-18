Podcast bản tin tối 18-11: Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia

Podcast bản tin tối 18-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia; Gia Lai kích hoạt kịch bản sơ tán gần 29.000 dân để tránh lũ; Lâm Đồng: Cấm ô tô tải từ 15 tấn qua đèo Mimosa; Tiếp cận được hơn 20 người dân, du khách bị cô lập tại đèo Khánh Lê; Quảng Ngãi: Thông xe quốc lộ 24, tắc đường Trường Sơn Đông; Đình chỉ tài xế xe buýt “cắt đầu” ô tô trên Quốc lộ 51...