Podcast tin trưa 19-11: Điều xe thiết giáp hỗ trợ sơ tán người dân vùng ngập sâu

Podcast bản tin trưa 19-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Sạt lở nghiêm trọng, di dời khẩn giáo viên và học sinh; Điều xe thiết giáp hỗ trợ sơ tán người dân vùng ngập sâu; Sơ tán hàng ngàn người dân để tránh ngập lụt; Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 xuyên đêm gia cố bờ kè An Lương; Xuyên đêm gia cố điểm sạt lở trên đèo Mimosa; Miền Bắc rét đậm, Nam Trung bộ mưa rất to; Hình ảnh đầu tiên tại phiên tòa xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlog và Hằng Du Mục..