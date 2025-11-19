Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast tin trưa 19-11: Điều xe thiết giáp hỗ trợ sơ tán người dân vùng ngập sâu

SGGPO

Podcast bản tin trưa 19-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Sạt lở nghiêm trọng, di dời khẩn giáo viên và học sinh; Điều xe thiết giáp hỗ trợ sơ tán người dân vùng ngập sâu; Sơ tán hàng ngàn người dân để tránh ngập lụt; Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 xuyên đêm gia cố bờ kè An Lương; Xuyên đêm gia cố điểm sạt lở trên đèo Mimosa; Miền Bắc rét đậm, Nam Trung bộ mưa rất to; Hình ảnh đầu tiên tại phiên tòa xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlog và Hằng Du Mục..

0:00 / 0:00
0:00

MINH THƯ (tổng hợp)

MINH THƯ (tổng hợp)

Từ khóa

Thùy Tiên Quang Linh vlog Hằng Du Mục xét xử Thùy Tiên kẹo Kera Khởi tố Lê Trung Khoa ngập lụt vỡ đê đê sông Luật Lễ ngập mưa lớn Gia Lai sạt lở Quy Nhơn Tuy Phước dời dân sơ tán đồi núi trường học học sinh giáo viên Quảng Ngãi miền núi Hà Nội rét đậm Nam Trung bộ mưa lớn không khí lạnh tăng cường thời tiết Nam bộ nam bộ Khánh Hòa Đăk Lăk An Lương Duy Nghĩa Quân khu 5 Sư đoàn 315 Đà Nẵng sạt lở bờ kè Đèo Sacom Mimosa Đèo Mimosa Quốc lộ 27C Quốc lộ 20 Đèo Prenn Khánh Lê Hồ Tuyền Lâm

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn