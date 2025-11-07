Đa phương tiện

Podcast bản tin 17H 7-11: Sự thật về video quảng cáo “chữa khỏi 100%” các bệnh cơ xương khớp, yếu sinh lý

Podcast bản tin 17H 7-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Gần 2.900 ngôi nhà bị tốc mái do bão số 13; Quảng Ngãi: Hàng trăm cán bộ giúp dân sửa chữa nhà ở; TPHCM: Khu vực dưới chân Núi Lớn vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao; Công bố danh sách 50 nhà giáo nhận Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2025; Lấy tạng từ người hiến sống bằng nội soi, để ghép cho bệnh nhân ung thư; Sự thật về video quảng cáo “chữa khỏi 100%” các bệnh cơ xương khớp, yếu sinh lý

