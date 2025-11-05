Đa phương tiện

Podcast bản tin 17H 5-11: Hai người đàn ông dùng chân đẩy ô tô chạy trên đường ở Nha Trang

SGGPO

Podcast bản tin 17H 5-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM: Túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó bão số 13 và triều cường; 8 giờ ngày 6-11, hồ chứa nước Sông Ray xả lũ; Quảng Ngãi yêu cầu kêu gọi tàu thuyền, lồng bè vào nơi neo đậu trước 17 giờ ngày 5-11; Thương lái đổ đến thủ phủ tôm hùm miền Trung mua tôm “chạy bão”; Hai người đàn ông dùng chân đẩy ô tô chạy trên đường ở Nha Trang

THANH CHIÊU

