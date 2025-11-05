Podcast bản tin trưa 5-11: Xe container tông trực diện xe tải trên đèo Bảo Lộc; Lửa lớn thiêu rụi 86 ki ốt chợ Bình Dương

podcast bản tin trưa 5-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Bão Kalmaegi đi vào Biển Đông, có khả năng mạnh thêm; Khánh Hòa cho học sinh nghỉ học 2 ngày để tránh bão Kalmaegi; Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt giảm mạnh; Núi rác 70.000 tấn ở Bảo Lộc ứ đọng gây ô nhiễm môi trường; Xe container tông trực diện xe tải trên đèo Bảo Lộc; Gia Lai: Lửa lớn thiêu rụi 86 ki ốt chợ Bình Dương