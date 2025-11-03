Podcast bản tin 17H 3-11: Chạy đua với thời gian để “cứu” bờ kè An Lương, TP Đà Nẵng

Podcast bản tin 17H 3-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đến sáng 3-11: có 42 người chết và mất tích do mưa lũ; Gia Lai: Khẩn trương ứng phó bão Kalmaegi; Cầu tạm Cây Sung cơ bản hoàn thành, tiếp tục gia cố đảm bảo an toàn; TP Đà Nẵng: Chạy đua với thời gian để “cứu” bờ kè An Lương; Xã biên giới Hùng Sơn (Đà Nẵng) kiến nghị công bố tình trạng khẩn cấp; Điều tra nguyên nhân hai mẹ con tử vong trong nhà tắm tại Đồng Tháp.