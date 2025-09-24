Podcast bản tin ANTT 24-9: Xương cá đâm thủng ruột non gây áp xe ổ bụng

Podcast bản tin ANTT 24-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Vụ máy tán sỏi hỏng ở Đắk Lắk: Nhiều bệnh nhân vẫn còn sỏi sau phẫu thuật; Quảng Bình: Hai thợ lặn gặp sự cố khi lặn biển, 1 người tử vong; Khởi tố, tạm giữ nhiều thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật; Xương cá đâm thủng ruột non gây áp xe ổ bụng; Đổ trộm 50m³ chất thải ra sông Tô Lịch; Thông tin ban đầu vụ cụ bà bị lửa thiêu ở Gia Lai...