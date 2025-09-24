Đa phương tiện

Podcast bản tin ANTT 24-9: Xương cá đâm thủng ruột non gây áp xe ổ bụng

SGGPO

Podcast bản tin ANTT 24-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Vụ máy tán sỏi hỏng ở Đắk Lắk: Nhiều bệnh nhân vẫn còn sỏi sau phẫu thuật; Quảng Bình: Hai thợ lặn gặp sự cố khi lặn biển, 1 người tử vong; Khởi tố, tạm giữ nhiều thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật; Xương cá đâm thủng ruột non gây áp xe ổ bụng; Đổ trộm 50m³ chất thải ra sông Tô Lịch; Thông tin ban đầu vụ cụ bà bị lửa thiêu ở Gia Lai...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

cháy nhà hoả hoạn thiêu rụi Gia Lai phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội xả trộm chất thải sông Tô Lịch môi trường sống bệnh giảm áp thợ lặn biển Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên khám sàng lọc 255 bệnh nhân máy tán sỏi laser hỏng tán sỏi mắc xương cá khởi tố thủng ruột non

