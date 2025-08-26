Podcast bản tin ANTT 26-8: Ảnh hưởng bão số 5: Tàu hàng 23.000 tấn trôi dạt vào vùng biển Thanh Hóa

Podcast bản tin ANTT 26-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Ảnh hưởng bão số 5: Tàu hàng 23.000 tấn trôi dạt vào vùng biển Thanh Hóa; Cây xà cừ cổ thụ bật gốc, đè bẹp ô tô trước cổng Bệnh viện Xanh Pôn; Công an TPHCM giải cứu 3 công dân Hàn Quốc bị giữ trái pháp luật; Công an TP Huế điều tra kênh TikTok PHÁP LUẬT & ĐỜI SỐNG đăng tin sai sự thật; Công an vào cuộc vụ hỗn chiến làm náo loạn phố biển Quy Nhơn...