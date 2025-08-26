Podcast bản tin ANTT 26-8: Ảnh hưởng bão số 5: Tàu hàng 23.000 tấn trôi dạt vào vùng biển Thanh Hóa

Đa phương tiện

Podcast bản tin ANTT 26-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Ảnh hưởng bão số 5: Tàu hàng 23.000 tấn trôi dạt vào vùng biển Thanh Hóa; Cây xà cừ cổ thụ bật gốc, đè bẹp ô tô trước cổng Bệnh viện Xanh Pôn; Công an TPHCM giải cứu 3 công dân Hàn Quốc bị giữ trái pháp luật; Công an TP Huế điều tra kênh TikTok PHÁP LUẬT & ĐỜI SỐNG đăng tin sai sự thật; Công an vào cuộc vụ hỗn chiến làm náo loạn phố biển Quy Nhơn...

MINH THƯ (tổng hợp)

Từ khóa

Sở VH-TT TP Huế Công an TP Huế Chủ tịch phường Mạo danh kênh TikTok PHÁP LUẬT & ĐỜI SỐNG đăng tin sai sự thật tin giả Đà Nẵng chiếm đoạt 200 triệu thi bằng lái xe lừa đảo thi bằng lái xe Công an tỉnh Hưng Yên Nồng độ cồn ẩu đả hỗn chiến Quy Nhơn Gia Lai ăn nhậu quán nhậu vỉa hè Bão số 5 Mưa lớn Ngập lụt Hà Nội ngập tàu hàng trôi dạt vùng biển Thanh Hóa

