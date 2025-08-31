Podcast bản tin ANTT 31-8: Bắt nhóm cho vay nặng lãi ép khách thế chấp bằng clip, hình ảnh nhạy cảm

Podcast bản tin ANTT 31-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Nhiều xác pháo cháy đen trong căn nhà bị nổ sập; Quảng Trị: Giải cứu thêm 6 người mắc kẹt do mưa lũ; Bắt nhóm cho vay nặng lãi ép khách thế chấp bằng clip, hình ảnh nhạy cảm; Bắt tạm giam chủ và nhân viên quán massage ở Đắk Lắk hoạt động mại dâm; Nữ giáo viên lập “hụi ma”, chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng; Làm rõ vụ 2 công nhân môi trường bị đánh phải nhập viện.