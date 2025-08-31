Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin ANTT 31-8: Bắt nhóm cho vay nặng lãi ép khách thế chấp bằng clip, hình ảnh nhạy cảm

SGGPO

Podcast bản tin ANTT 31-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Nhiều xác pháo cháy đen trong căn nhà bị nổ sập; Quảng Trị: Giải cứu thêm 6 người mắc kẹt do mưa lũ; Bắt nhóm cho vay nặng lãi ép khách thế chấp bằng clip, hình ảnh nhạy cảm; Bắt tạm giam chủ và nhân viên quán massage ở Đắk Lắk hoạt động mại dâm; Nữ giáo viên lập “hụi ma”, chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng; Làm rõ vụ 2 công nhân môi trường bị đánh phải nhập viện.

0:00 / 0:00
0:00

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

Công an tỉnh Đắk Lắk cơ sở massage hoạt động mại dâm lập các nhóm kín mạng xã hội cho vay lãi nặng thu lợi bất chính thế chấp CCCD hình ảnh nhạy cảm nữ giáo viên lập “hụi ma” chiếm đoạt tiền lừa đảo pháo nổ sập nhà pháo mâu thuẫn công nhân đánh nhau tỉnh Quảng Trị mưa lũ giải cứu người dân

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn