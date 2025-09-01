Podcast bản tin tối 1-9: Tặng bánh mì, mở cửa quán cà phê cho khách nơi xa nghỉ dịp Lễ 2-9

Đa phương tiện

Bản tin tối 1-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Hà Nội và cả nước có mưa rào ngày 2-9; Tặng bánh mì, mở cửa quán cà phê cho khách nơi xa nghỉ dịp Lễ 2-9; TPHCM nhộn nhịp khách vui chơi, mua sắm dịp Lễ Quốc khánh 2-9; Kho bạc Nhà nước đã giải ngân hơn 10.400 tỷ đồng quà tặng người dân; Người dân vùng cực Nam Tổ quốc phấn khởi khi nhận quà Tết Độc lập; Sau mưa bão, rác "bủa vây" bãi biển ở Hà Tĩnh.

Tổng hợp: THỤY QUYÊN

