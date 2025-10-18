Podcast bản tin tối 18-10: Đồng Tháp: Khẩn cấp xây dựng công trình khắc phục sạt lở bờ sông Tiền

Podcast bản tin tối 18-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tình báo Quốc phòng Việt Nam; Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đề nghị phối hợp thanh tra, kiểm tra hoạt động thị trường vàng; Khánh Hòa yêu cầu rà soát cơ sở nuôi nhốt động vật rừng; Đồng Tháp: Khẩn cấp xây dựng công trình khắc phục sạt lở bờ sông Tiền; TP Huế: Nỗ lực ngăn chặn sạt lở bờ sông Bù Lu uy hiếp khu dân cư.