Podcast bản tin ANTT 18-10: Xử lý hành vi đăng tải tiêu cực trên mạng xã hội

SGGPO

Podcast bản tin ANTT 18-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Xử lý hành vi đăng tải tiêu cực trên mạng xã hội; Hưng Yên: Vụ xử lý hình sự về an toàn thực phẩm đầu tiên sau sáp nhập; Đắk Lắk: Bắt 4 đối tượng hành hung tài xế để tranh giành khách; Chuyển Bộ Công an xem xét dấu hiệu vi phạm về phát hành trái phiếu tại nhóm công ty thuộc Novaland; Xử lý người điều khiển ô tô chèn ép nhau trên đường.

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

ngư dân gặp nạn tàu cá đánh bắt thuỷ sản mxh mạng xã hội thông tin tiêu cực đăng tải thông tin trên mạng thông tin sai sự thật dịch tả châu phi an toàn thực phẩm heo bệnh daklak tranh giành khách hàng xe khách

