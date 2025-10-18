Podcast bản tin ANTT 18-10: Xử lý hành vi đăng tải tiêu cực trên mạng xã hội

Podcast bản tin ANTT 18-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Xử lý hành vi đăng tải tiêu cực trên mạng xã hội; Hưng Yên: Vụ xử lý hình sự về an toàn thực phẩm đầu tiên sau sáp nhập; Đắk Lắk: Bắt 4 đối tượng hành hung tài xế để tranh giành khách; Chuyển Bộ Công an xem xét dấu hiệu vi phạm về phát hành trái phiếu tại nhóm công ty thuộc Novaland; Xử lý người điều khiển ô tô chèn ép nhau trên đường.