Podcast tin trưa 18-10: Chuyển Bộ Công an xem xét dấu hiệu vi phạm về phát hành trái phiếu tại nhóm công ty thuộc Novaland

Podcast tin trưa 18-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thời tiết ngày 18-10: Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão; Bão Phong Thần đã mạnh lên, đang hướng vào Biển Đông; Sáng sớm mai 19-10, không khí lạnh tràn về miền Bắc; Khánh Hòa: Người dân bắt trăn dài 2m ở khu dân cư; Chuyển Bộ Công an xem xét dấu hiệu vi phạm về phát hành trái phiếu tại nhóm công ty thuộc Novaland; Xử lý người điều khiển ô tô chèn ép nhau trên đường.