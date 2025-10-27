Podcast bản tin tối 27-10: Giám sát hoạt động bán trú tại Trường Tiểu học Lê Lợi sau sự cố suất ăn

Podcast bản tin tối 27-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Mưa lũ đánh sập đường dẫn vào mố cầu Leno ở Huế; Người dân phố cổ Hội An tất bật chạy lũ; Đà Nẵng: Người dân phường Hải Vân chủ động ứng phó với lũ dâng cao; Ứng cứu 6 người đi rừng mắc kẹt vì mưa lũ; Quảng Ngãi: Tiếp tế lương thực, nước uống cho tài xế mắc kẹt trên đèo Lò Xo; Xả điều tiết hồ chứa Phú Ninh từ 15 giờ ngày 27-10; Giám sát hoạt động bán trú tại Trường Tiểu học Lê Lợi sau sự cố suất ăn...