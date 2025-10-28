Podcast bản tin tối 28-10: Cập nhật mới nhất vụ ngạt khí do dùng máy nổ trong nhà tại Đà Nẵng

Podcast bản tin tối 28-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Vụ ngạt khí do dùng máy nổ trong nhà tại Đà Nẵng: 4 người tử vong; Cận cảnh giải cứu tài xế xe múc bị bùn nhão vùi lấp ở Đà Nẵng; Mưa lớn kéo dài, nước sông dâng cao, hàng trăm hộ dân ở Đà Nẵng bị cô lập; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra, động viên người dân vùng lũ Hội An; Tình hình mưa lũ tối nay có thể còn diễn biến phức tạp; Giá vàng trong nước tiếp tục giảm...