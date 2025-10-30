Đa phương tiện

Podcast bản tin tối 30-10: Không khí lạnh tăng cường, vùng mưa lũ mở rộng

Podcast bản tin tối 30-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Không khí lạnh tăng cường, vùng mưa mở rộng lên Bắc Trung bộ; Mưa trắng trời, nước dâng nhanh gây ngập lụt cục bộ ở Hà Tĩnh; Quân khu 5 trắng đêm cứu dân trong lũ dữ ở Đại Lộc; Nhiều hoạt động hỗ trợ tài xế bị mắc kẹt trên đường Hồ Chí Minh; Sở Xây dựng TPHCM nêu giải pháp ứng phó với triều cường; Vì sao đường cao tốc Vĩnh Hảo; Phan Thiết bị ngập sâu?

THANH CHIÊU

