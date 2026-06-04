Podcast bản tin tối 4-6: Lục bình và rác phủ kín bờ biển Bãi Trước phường Vũng Tàu

Podcast bản tin tối 4-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Việt Nam đề nghị các nước tôn trọng chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa; Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam dự kiến bầu 135 ủy viên Ban Chấp hành; Cắm mốc trên 55 tuyến sông, kênh, rạch thuộc địa bàn TPHCM; TPHCM: Lục bình tràn ngập Bãi Trước; Khởi tố 2 đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình CSGT để cưỡng đoạt tài sản; Công an xác minh vụ thợ xây bị người đàn ông xịt vòi nước khi đang làm việc