Podcast bản tin trưa 29-1: Công an TPHCM sẽ mở rộng hệ thống camera, tăng hiệu quả phạt nguội

Podcast bản tin trưa 29-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý giao thông; 4 khu vực bỏ phiếu tại TPHCM sẽ tiến hành bầu cử sớm; Bắc bộ rét về đêm và sáng sớm; Giá vàng miếng SJC tăng thêm 6,1 - 7,1 triệu đồng/lượng; Nhặt được vàng, nữ chủ cửa hàng bán tạp hóa trả lại cho người đánh rơi; Futsal Việt Nam - Futsal Lebanon (13 giờ ngày 29-1): Quyết tâm giành vé sớm.