Podcast bản tin trưa 29-1: Công an TPHCM sẽ mở rộng hệ thống camera, tăng hiệu quả phạt nguội

SGGPO

Podcast bản tin trưa 29-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý giao thông; 4 khu vực bỏ phiếu tại TPHCM sẽ tiến hành bầu cử sớm; Bắc bộ rét về đêm và sáng sớm; Giá vàng miếng SJC tăng thêm 6,1 - 7,1 triệu đồng/lượng; Nhặt được vàng, nữ chủ cửa hàng bán tạp hóa trả lại cho người đánh rơi; Futsal Việt Nam - Futsal Lebanon (13 giờ ngày 29-1): Quyết tâm giành vé sớm.

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

thời tiết mưa Nam bộ nắng nóng giá vàng vàng nhẫn vàng miếng vàng SJC Ngân hàng Nhà nước mưa dông ngập lụt sạt lở đất mưa bão cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 Lebanon vòng loại Futsal châu Á 2026 futsal Việt Nam giao thông

